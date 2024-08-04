Издание ссылается на заявление "Хезболлы". Атака стала ответом на атаку ЦАХАЛ.

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Поддерживаемая Ираном террористическая группировка заявляет, что его последняя атака на мошав Бейт Гиллель была ответом на израильские атаки на Кафаркили и Дейр-Сириану в Ливане, в результате которых, по его словам, были ранены мирные жители.

Десятки снарядов перехвачены

Многочисленные перехваты ракет были зафиксированы над Галилейским полуостровом. Уточняют, что многие снаряды были перехвачены системой "Железный купол".

Израильские местные власти одновременно сообщили о нескольких падениях вблизи Бейт Гиллеля, в результате которых в этом районе вспыхнули пожары.

Вечером 3 августа ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по объектам "Хезболлы" в районе Кфаркели на юге Ливана. Удары, в том числе были нанесены по объектам инфраструктуры и военным структурам.