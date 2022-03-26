СМИ пишут, что диктатор даже обратился к наемникам шиитской вооруженной группировки "Хезболла". Руководитель Кремля обещает боевикам 1500 долларов в месяц, если они примут участие в войне против Украины.

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Журналисты отмечают, что стороны уже якобы договорились об оплачиваемом перекидывании 800 человек. Первая группа (200 бойцов) предварительно прибудет из Дамаска на белорусскую авиабазу в Гомельской области 29 марта.

Средства массовой информации указывают, что вскоре после этого "Хезболла" открыла несколько вербовочно-мобилизационных бюро. Нанимают боевиков из закаленных в боях батальонов "Аль-Аббас" и "Аль-Радван".

"Хезболла" отрицала участие в войне в Украине

Генеральный секретарь "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что организация категорически отрицает любую возможность собственного участия в войне в Украине.

Однако боевики по-прежнему выступали против возможности участия в боевых действиях в зарубежных странах. Однако каждый раз сознавалась в перекидывании туда.

Но на этот раз обстоятельства другие и ставки выше. Вот как читают эту новость на Ближнем Востоке: "Хезболла" при поддержке своих иранских спонсоров направляет войска против президента с еврейскими корнями, которого при этом открыто поддерживает Израиль,

– подытожила "Новая газета".

Что такое "Хезболла" "Хезболла" признана террористической организацией правительствами Израиля, США, Канады и Бахрейна. В свою очередь, Европейский Союз, Великобритания, Австралия и Нидерланды официально признают террористической Внешнюю организацию безопасности "Хезболлы".

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