На преступлении разоблачили заместителя председателя Черновицкой ОВА. По данным СБУ, чиновник позволял использовать автомобили скорой медицинской помощи в коммерческих целях. А этот транспорт был передан Украине из Италии как гуманитарную поддержку.
Читайте на "Цензор.НЕТ ": Бывшего заместителя председателя Волынской ОВА подозревают в помощи уклоняющимся пересекать границу
Безосновательные "спекуляции" и "манипуляции"
По этому поводу глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук на брифинге рассказал, что думает о таких обвинениях его коллеги. Он назвал их "чрезвычайно спекулятивными и манипулятивными", а также "безосновательными и недоказанными в суде".
Хочу сказать, что обвинения в сторону ОВА в части причастности к отдельным должностным лицам сотрудников ОВА к вероятному хищению гуманитарной помощи чрезвычайно спекулятивны, манипулятивны, безосновательны и не доказаны в суде. Из-за этого есть большой репутационный ущерб, потери не только для ОВА, а в целом для общества и Украины,
– сказал Осачук.
По его словам, такие резонансные громкие заявления затрагивают репутацию облгосадминистрации.
В чем обвиняют чиновника
- Как известно, с начала войны Украина получает много помощи из-за границы. В Черновицкой ОВА, например, именно заместитель председателя отвечал за распределение скорых из Италии. Он определил одно из областных медицинских учреждений, как получившего часть этой гумпомощи. Сделку удалось провести через гендиректора медучреждения.
- Руководитель больницы уже переоформил 5 полученных скорых на подконтрольную общественную благотворительную организацию. Конечно же, он сам является ее основателем и собственником. Предоставляет больным платные транспортные услуги. Это значит, что автомобили должны были использовать для нужд украинцев во время войны. В то же время – на них зарабатывали деньги и должны были использовать не по назначению.
- При этом Черновицкая областная прокуратура уже сообщила злоумышленнику о подозрении. Статья о растрате имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц. Говорится, что растрата произведена в особо крупных размерах в условиях военного положения.