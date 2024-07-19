Причастными к хищениям средств оказались служащие квартирно-эксплуатационных подразделений совместно с представителями коммерческих структур почти во всех регионах Украины.

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30 служащих подозревают в хищении средств

Отдельные должностные лица также уличены в халатном отношении к военной службе и незаконном обогащении.

При процессуальном руководстве спецпрокуратур в сфере обороны Офиса Генпрокурора совместно с ГБР, СБУ, НПУ, УСР, БЭБ и при содействии руководства Минобороны и ВСУ проведена масштабная спецоперация по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины,

– говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба государству – более 138 миллионов гривен.

По результатам следственных действий задержали 30 человек и сообщили им о подозрении, из них 15 – в составе организованных преступных групп.

30 служащих подозревают в хищении средств / Фото: Офис Генерального прокурора

Среди подозреваемых есть 3 начальника квартирно-эксплуатационных управлений в Харькове, Николаевской и Днепропетровской областях, 7 начальников квартирно-эксплуатационных отделов в Кропивницком, Чернигове, Львове, Прикарпатье, Житомирщине, Волыни и Луганщине, а также представители коммерческих структур.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.