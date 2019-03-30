Хит Путин – ху*ло отмечает пятилетний юбилей: видео первого исполнения

Известный хит о президенте России "Путин – ху*ло" впервые выполнили 5 лет назад, 30 марта 2014 года, в Харькове. Песню придумали и исполнили болельщики футбольного клуба "Металлист" на совместном марше с фанами "Шахтера".

Мирный марш начался на площади Конституции и продолжался до стадиона "Металлист". Участники шли с украинскими флагами и дымовыми шашками. Перед началом мероприятия болельщики пели гимн Украины, а потом пошли к стадиону с огромным баннером "Единая страна", скандируя: "Героям слава!" Тогда же, во время шествия, звучала песня "Путин – ху*ло".

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Смотрите видео первого исполнения песни "Путин – ху*ло" в Харькове:

Текст песни – это римейк старой песни болельщиков "Металлиста" про экс-президента ФФУ Григория Суркиса. По крайней мере так утверждает Максим "Ковбой" – лидер группировки харьковских футбольных фанатов Free Land Ultras.

"Это – старая кричалка харьковского "Металлиста" времен вражды Суркиса с Ярославским (президентом ФК "Динамо" с экс-владельцем "Металлиста"). Только вместо Путина там был Суркис. Ярославский его недолюбливал", – рассказывал Максим "Ковбой".

Из-за российской агрессии песня стала очень известной, получила ряд обработок и вариаций и стала интернет-мемом.

Смотрите видео исполнения хита про Путина в мексиканском стиле:

А вот такую версию песни о Путине выполнили в Санкт-Петербурге​:

Японская версия хита про Путина:

Еще одна вариация хита про хозяина Кремля​:

Этот хит запал в душу даже попугаю:​