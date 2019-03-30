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      Хит Путин – ху*ло отмечает пятилетний юбилей: видео первого исполнения

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      Песни Путин – ху*ло исполнилось 5 лет: видео
      Песни Путин – ху*ло исполнилось 5 лет: видео / Фото из открытых источников

      Известный хит о президенте России "Путин – ху*ло" впервые выполнили 5 лет назад, 30 марта 2014 года, в Харькове. Песню придумали и исполнили болельщики футбольного клуба "Металлист" на совместном марше с фанами "Шахтера".

      Мирный марш начался на площади Конституции и продолжался до стадиона "Металлист". Участники шли с украинскими флагами и дымовыми шашками. Перед началом мероприятия болельщики пели гимн Украины, а потом пошли к стадиону с огромным баннером "Единая страна", скандируя: "Героям слава!" Тогда же, во время шествия, звучала песня "Путин – ху*ло".

      Читайте также: Хвалебную песню про Путине включили на весь магазин бытовой техники в Одессе: видео

      Смотрите видео первого исполнения песни "Путин – ху*ло" в Харькове:

      Текст песни – это римейк старой песни болельщиков "Металлиста" про экс-президента ФФУ Григория Суркиса. По крайней мере так утверждает Максим "Ковбой" – лидер группировки харьковских футбольных фанатов Free Land Ultras.

      "Это – старая кричалка харьковского "Металлиста" времен вражды Суркиса с Ярославским (президентом ФК "Динамо" с экс-владельцем "Металлиста"). Только вместо Путина там был Суркис. Ярославский его недолюбливал", – рассказывал Максим "Ковбой".

      Из-за российской агрессии песня стала очень известной, получила ряд обработок и вариаций и стала интернет-мемом.

      Смотрите видео исполнения хита про Путина в мексиканском стиле:

      А вот такую версию песни о Путине выполнили в Санкт-Петербурге​:

      Японская версия хита про Путина:

      Еще одна вариация хита про хозяина Кремля​:

      Этот хит запал в душу даже попугаю:​

       

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      Теги: Новости России Новости Украины Ультрас История Курьезные новости Новости Харькова Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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