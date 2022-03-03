В H&M Group заявили, что временно останавливают все продажи в России. В официальном заявлении группы говорится, что компания глубоко обеспокоена трагическими событиями в Украине и поддерживает всех страдающих.

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Магазины в Украине закроют только для безопасности

В то же время магазины в Украине временно закроют из-за безопасности покупателей и коллег.

Кроме того, в H&M Group сообщили, что жертвуют одежду и другие необходимые вещи. Также компания предоставила финансовую помощь для фонда поддержки детей Save the Children и Управления ООН по делам беженцев.

К слову, из-за начавшейся Россией войны против Украины сейчас примерно 100 компаний отказались работать на российском рынке. Среди них – финансовые, технологические, информационные и пищевые гиганты.

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