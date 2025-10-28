Разрушена большая часть дома: ужасные кадры из Хмельницкого

В Хмельницком взрыв, вероятно, из-за бытового газа, разрушил три этажа многоквартирного дома. Из квартир эвакуировали людей, а фасад сверху частично рассыпался.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Хмельницкой области. Спасатели и СМИ показывают кадры с места происшествия, которые шокируют.

Смотрите также Взрыв в многоэтажке Хмельницкого: все, что известно на данный момент

Как выглядит многоэтажка в Хмельницком после взрыва?

В Хмельницком продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва. Спасатели на месте разбирают завалы и оказывают помощь людям. На улице Тернопольской работают все экстренные службы города: ГСЧС, медики, газовая служба, волонтеры Украинского Красного Креста, психологи и полицейские. Для жителей работает "Пункт несокрушимости".

Спасатели ликвидируют последствия взрыва в доме в Хмельницком / Фото ГСЧС области

Из-за взрыва, предварительно после утечки газа в одной из квартир, частично разрушены 9 квартир, повреждены еще 15. Предварительно, под завалами может находиться женщина.

В Хмельницком, вероятно, взорвался газ в многоэтажке / Фото Суспильного

Медицинскую помощь оказали пятерым людям, в частности ребенку, который получил острую реакцию на стресс.

Обстоятельства и причину взрыва выясняют соответствующие службы,

– сообщили в ГСЧС.

Что происходило на месте взрыва в Хмельницком: смотрите видео

Взрыв газа в одном из домов Хмельницкого: что еще известно?