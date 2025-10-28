Разрушена большая часть дома: ужасные кадры из Хмельницкого
- В Хмельницком взрыв газа разрушил три этажа многоквартирного дома, эвакуировали жителей, а спасатели разбирают завалы.
- Предварительно разрушены 9 квартир, повреждены еще 15.
В Хмельницком взрыв, вероятно, из-за бытового газа, разрушил три этажа многоквартирного дома. Из квартир эвакуировали людей, а фасад сверху частично рассыпался.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Хмельницкой области. Спасатели и СМИ показывают кадры с места происшествия, которые шокируют.
Как выглядит многоэтажка в Хмельницком после взрыва?
В Хмельницком продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва. Спасатели на месте разбирают завалы и оказывают помощь людям. На улице Тернопольской работают все экстренные службы города: ГСЧС, медики, газовая служба, волонтеры Украинского Красного Креста, психологи и полицейские. Для жителей работает "Пункт несокрушимости".
Спасатели ликвидируют последствия взрыва в доме в Хмельницком / Фото ГСЧС области
Из-за взрыва, предварительно после утечки газа в одной из квартир, частично разрушены 9 квартир, повреждены еще 15. Предварительно, под завалами может находиться женщина.
В Хмельницком, вероятно, взорвался газ в многоэтажке / Фото Суспильного
Медицинскую помощь оказали пятерым людям, в частности ребенку, который получил острую реакцию на стресс.
Обстоятельства и причину взрыва выясняют соответствующие службы,
– сообщили в ГСЧС.
Что происходило на месте взрыва в Хмельницком: смотрите видео
Взрыв газа в одном из домов Хмельницкого: что еще известно?
Вечером, после почти четырех часов спасательной операции, с верхних этажей поврежденного дома начали падать обломки. Ранее местные власти предупреждали, что существует угроза того, что многоэтажка будет разрушаться дальше.
В пострадавшем подъезде отключили свет и воду, а во всем доме пришлось перекрыть газ.
В городском совете, комментируя инцидент, сообщили, что часть поврежденных квартир не подлежит ремонту и потребует восстановления. Для жителей ищут новое жилье.