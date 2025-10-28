Укр Рус
28 жовтня, 20:10
Зруйновано велику частину будинку: жахливі кадри з Хмельницького

Дар'я Смородська
Основні тези
  • У Хмельницькому вибух газу зруйнував три поверхи багатоквартирного будинку, евакуювали жителів, а рятувальники розбирають завали.
  • Попередньо зруйновані 9 квартир, пошкоджені ще 15.

У Хмельницькому вибух, ймовірно, через побутовий газ, зруйнував три поверхи багатоквартирного будинку. З квартир евакуювали людей, а фасад зверху частково розсипався.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС Хмельницької області. Рятувальники та ЗМІ показують кадри з місця події, які шокують.

Який вигляд має багатоповерхівка у Хмельницькому після вибуху?

У Хмельницькому тривають роботи з ліквідації наслідків вибуху. Рятувальники на місці розбирають завали та надають допомогу людям. На вулиці Тернопільській працюють усі екстрені служби міста: ДСНС, медики, газова служба, волонтери Українського Червоного Хреста, психологи та поліцеські. Для жителів працює "Пункт незламності".

Рятувальники ліквідують наслідки вибуху в будинку в Хмельницькому / Фото ДСНС області 

Через вибух, попередньо після витоку газу в одній з квартир, частково зруйновані 9 квартир, пошкоджені ще 15. Попередньо, під завалами може перебувати жінка

У Хмельницькому, ймовірно, вибухнув газ у багатоповерхівці / Фото Суспільного

 

Медичну допомогу надали п'ятьом людям, зокрема дитині, яка отримала гостру реакцію на стрес.

Обставини та причину вибуху зʼясовують відповідні служби, 
– повідомили в ДСНС. 

Що відбувалося на місці вибуху в Хмельницькому: дивіться відео

Вибух газу в одному з будинків Хмельницького: що ще відомо?

  • Увечері, після майже чотирьох годин рятувальної операції, з верхніх поверхів пошкодженого будинку почали падати уламки. Раніше місцева влада попереджала, що існує загроза того, що багатоповерхівка буде руйнуватися далі.

  • У постраждалому під’їзді відключили світло й воду, а у всьому будинку довелося перекрити газ.

  • У міській раді, коментуючи інцидент, повідомили, що частина пошкоджених квартир не підлягає ремонту та потребуватиме відбудови. Для мешканців шукають нове житло.