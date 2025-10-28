Дом рассыпается: в Хмельницком из поврежденной шестиэтажки снова падают обломки

В многоэтажке в Хмельницком, где взорвался бытовой газ, продолжается разбор завалов. Операция продолжается уже более трех часов. Фасад начал рассыпаться.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Дом в Хмельницком продолжает разрушаться

28 октября в одной из квартир шестиэтажки на улице Тернопольской в Хмельницком произошла утечка газа. В результате произошел сильный взрыв, один подъезд получил серьезные повреждения. В городском совете говорят, что пострадали по меньшей мере 20 квартир, жителей который теперь должны переселить.

На месте работают спасатели. Во время аварийно-спасательной операции дом обломки фасада снова падали на землю. Ранее людей предупредили, что существует угроза дальнейших разрушений дома.

Фасад дома в Хмельницком осыпается дальше: смотрите видео

Заместитель Хмельницкого городского головы Василий Новачок рассказал журналистам, что предварительно с дороги убрали первые завалы и спасатели привезли большую демонтажную технику и начали разбор завалов. В пострадавшем подъезде уже отключили свет и воду, а в доме пришлось перекрыть газ.

Что известно о происшествии в Хмельницком?