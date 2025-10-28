Будинок розсипається: у Хмельницькому з пошкодженої шестиповерхівки знову падають уламки

У багатоповерхівці в Хмельницькому, де вибухнув побутовий газ, триває розбір завалів. Операція триває вже понад три години. Фасад почав розсипатися.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Вибух у багатоповерхівці Хмельницького: усе, що відомо на цей момент

Будинок у Хмельницькому продовжує руйнуватися

28 жовтня в одній з квартир шестиповерхівки на вулиці Тернопільській у Хмельницькому стався витік газу. Внаслідок цього стався сильний вибух, один під'їзд зазнав серйозних ушкоджень. У міській раді кажуть, що постраждали щонайменше 20 квартир, жителів який тепер мають переселити.

На місці працюють рятувальники. Під час аварійно-рятувальної операції будинок уламки фасаду знову падали на землю. Раніше людей попередили, що існує загроза подальших руйнувань будинку.

Фасад будинку в Хмельницькому обсипається далі: дивіться відео

Заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок розповів журналістам, що попередньо з дороги прибрали перші завали й рятувальники привезли велику демонтажну техніку й розпочали розбір завалів. У постраждалому під’їзді вже відключили світло й воду, а в будинку довелося перекрити газ.

Що відомо про подію в Хмельницькому?