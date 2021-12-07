Пресс-служба полиции Хмельницкой области сообщила, что убийство произошло в частном доме по улице Ломоносова. Там 57-летняя задержанная жила вместе с мужем и 80-летней свекровью.
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Задержанная ухаживала за пожилой родственницей. Однако отношения между ними были не слишком теплыми. Ситуация обострилась 4 декабря около 18.00.
Невестка схватила швабру и нанесла свекрови несколько ударов по голове. Пострадавшая умерла на месте трагедии.
Задержанная вызвала скорую, но спасать женщину было уже поздно.
Невестку задержали. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.
В Донецкой области убили пенсионера
- Жуткая история всколыхнула село Трудовое в Донецкой области.
- Там в дом 90-летнего мужчины ворвались 3 грабителя.
- Они потребовали у пенсионера деньги и драгоценности.
- Пожилого мужчину изверги связали и пытали. В частности, разогретым кипятильником.
- Впоследствии изверги забросали пенсионера тряпьем и подожгли. А сами забрали 1,5 тысячи гривен, столовые изделия и медали и скрылись с места преступления.
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