Пресс-служба полиции Хмельницкой области сообщила, что убийство произошло в частном доме по улице Ломоносова. Там 57-летняя задержанная жила вместе с мужем и 80-летней свекровью.

Заметьте Буковинец, который убил мать с сестрой, проведет остаток жизни в тюрьме

Задержанная ухаживала за пожилой родственницей. Однако отношения между ними были не слишком теплыми. Ситуация обострилась 4 декабря около 18.00.

Невестка схватила швабру и нанесла свекрови несколько ударов по голове. Пострадавшая умерла на месте трагедии.

Задержанная вызвала скорую, но спасать женщину было уже поздно.

Невестку задержали. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.

В Донецкой области убили пенсионера

Жуткая история всколыхнула село Трудовое в Донецкой области.

Там в дом 90-летнего мужчины ворвались 3 грабителя.

Они потребовали у пенсионера деньги и драгоценности.

Пожилого мужчину изверги связали и пытали. В частности, разогретым кипятильником.

Впоследствии изверги забросали пенсионера тряпьем и подожгли. А сами забрали 1,5 тысячи гривен, столовые изделия и медали и скрылись с места преступления.

Девушка устроила стрельбу в Харькове: смотрите видео