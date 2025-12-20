Хочет, но не может, – Зеленский иронично отреагировал на "желание" России прекратить войну

Владимир Зеленский не видит от России желания и готовности закончить войну. Однако американские коллеги считают по-другому.

Поэтому пока Владимир Путин не испытывает такого давления, какое должно быть. Об этом украинский президент рассказал в субботу, 20 декабря, во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Смотрите также Управляемые рои "Шахедов" и усовершенствованные ракеты: чем и как Россия будет атаковать Украину в 2026 году

Что говорит Зеленский о мирном процессе?

Украинский президент считает, что темп встреч с США – "это интенсивность демонстрации того, что мы рассчитываем на окончание войны". В частности, продолжается работа над 20-пунктным планом, гарантиями безопасности, восстановлением страны после войны.

В то же время Россия, по мнению Зеленского, не демонстрирует желания и готовности к мирному урегулированию.

Хотя наши коллеги из США говорят, что Россия хочет окончания войны. Хочет... Ну, знаете, как бывает, – хочет, но не может. Поэтому мы пока не видим,

– заметил лидер.

Однако он верит в то, что благодаря настойчивости американских партнеров войну все же удастся остановить. Кроме того, Зеленский отметил важность встреч в различных форматах, как это было в Женеве, Майами и Берлине.

Как продолжаются мирные переговоры?