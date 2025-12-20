Хоче, але не може, – Зеленський іронічно відреагував на "бажання" Росії припинити війну
- Зеленський 20 грудня зазначив, що Росія не демонструє бажання закінчити війну, хоча американці мають іншу думку.
- Наразі Україна разом зі США та партнерами працює над 20-пунктним планом і гарантіями безпеки.
Володимир Зеленський не бачить від Росії бажання і готовності закінчити війну. Однак американські колеги вважають по-іншому.
Тож поки Володимир Путін не відчуває такого тиску, який повинен бути. Про це український президент розповів у суботу, 20 грудня, під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Що каже Зеленський про мирний процес?
Український президент вважає, що темп зустрічей зі США – "це інтенсивність демонстрації того, що ми розраховуємо на закінчення війни". Зокрема, триває робота над 20-пунктним планом, гарантіями безпеки, відновленням країни після війни.
Водночас Росія, на думку Зеленського, не демонструє бажання і готовності щодо мирного врегулювання.
Хоча наші колеги зі США кажуть, що Росія хоче закінчення війни. Хоче… Ну, знаєте, як буває, – хоче, але не може. Тому ми поки що не бачимо,
– зауважив лідер.
Однак він вірить у те, що завдяки наполегливості американських партнерів війну все ж вдасться зупинити. Окрім того, Зеленський наголосив на важливості зустрічей в різних форматах, як це було в Женеві, Маямі та Берліні.
Як тривають мирні переговори?
Нагадаємо, США нібито пропонують провести тристоронні перемовини, на які Україна згодна, якщо це розблокує обмін полоненими або можливість такої ж зустрічі на рівні лідерів.
Зустрічі української делегації в США продовжили 19 та 20 грудня.
Увечері 20 грудня на переговори в Маямі також прибув путінський посланець Кирило Дмитрієв. Раніше в AP писали про таку можливість.