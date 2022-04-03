Об этом в эфире единого телемарафона сообщил глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Евгений Крамаренко.

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Пожары фиксировали в западной части зоны отчуждения – на границе с Житомирской областью и недалеко от Чернобыльской АЭС.

Пожары могли вызвать российские войска

Крамаренко сообщил, что отчасти причиной этих пожаров могли стать боевые действия российских войск.

За это время, согласно анализу изображения спутниковых снимков, мы насчитали более 10 тысяч гектаров (территории, которую охватил пожар – 24 канал)… Частично на месте пожаров, в западной части зоны отчуждения шли боевые действия. Скорее всего, это и привело к возникновению пожаров,

– рассказал Крамаренко.

Он добавил, что некоторые сотрудники АЭС заметили, что при движении у танков "очень искрит выхлопная система". Поэтому неоднократно фиксировали возгорание сухой травы.

К счастью, теперь все пожары ликвидированы спасателями и погодными условиями.

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