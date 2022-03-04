Соучредители холдинга Олег Крот и Юрий Лазебников уже выделили более 100 млн собственных средств и увеличивают фонд помощи.

Фонд обеспечивает полный цикл помощи:

выделяет средства на закупку амуниции, средств защиты, одежды и обуви;

ищет поставщиков;

налаживает логистику и обеспечение по всей Украине.

Фонд продолжает расти, а желающие финансово помочь Украине могут перечислять средства "Фундації Течія" по ссылке. Лимит одного перевода – 149 999 грн (4500 EUR), ограничений количества платежей нет. Отчеты об использовании средств и оказанной помощи будут регулярно публиковаться на сайте Фонда.

Мы – украинцы. Наша украинская кровь кипит, и ее течение побуждает нас действовать. Мы свободные люди и отстоим свою свободу. Мы стремимся жить в мире на своей земле – и так и будет. Слава Украине!,

– сказали Олег Крот и Юрий Лазебников.

"Фундація Течія" уже несколько лет занимается проектами из сектора здравоохранения: решение проблемы детской онкологии, закупка оборудования и лекарств для детских больниц, реабилитация детей после тяжелого лечения или со сложными диагнозами. Соучредители TECHIIA обещают: даже несмотря на войну, Фонд продолжит работу всех проектов и масштабирует их.

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