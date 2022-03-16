Очередной победой холоднояровцы отличились во время обороны Сумщины. Они подчеркнули, что ночное сражение с оккупантами было ожесточенным, но в нем удалось одержать победу.

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Гаубичный дивизион оккупанты спрятали на железнодорожном вокзале

Враг разместил свои самоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С" во временно оккупированном селе Тростянцы Сумской области. Из них оккупанты били по разным населенным пунктам региона.

При этом уже традиционно рашисты прикрывали свою технику гражданской инфраструктурой: их гаубичный дивизион дислоцировался на площади железнодорожного вокзала Тростянец-Смородино.

Следовательно, поразить технику оккупанта и не нанести серьезных разрушений гражданской инфраструктуре рядом было непростой задачей. Но холоднояровцам удалось справиться с ней на отлично.

Точная работа холоднояровцев по гаубическому дивизиону рашистов: смотрите видео

В этом же районе холоднояровцы уничтожили колонну российской техники.

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