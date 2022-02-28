Конашенков пропагандистскими тезисами пытается убедить россиян, что подразделения армии Украины "преимущественно уклоняются от боя с российской армией". Военные 93-й ОМБр "Холодный Яр" показали уничтоженного врага.

Обратите внимание Переходите на светлую сторону, – чеченец Осмаев обратился к российским оккупантам

В то же время, холоднояровцы показали фоторепортаж об "отсутствии потерь" вооруженных сил России в зоне ответственности только одного подразделения 93-й бригады "Холодный Яр".

Обезвреженный российский оккупант / Фото из фейсбука 93-й ОМБр "Холодный Яр"

Кроме того, Вооруженные силы Украины 28 февраля мощно били по оккупанту вблизи села Хорошее Озеро на Черниговщине. Среди российской орды есть потери.

Уничтоженная вражеская техника / Фото из фейсбука 93-й ОМБр "Холодный Яр"

На пятый день войны России против Украины погибли более 5 тысяч захватчиков.

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