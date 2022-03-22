Свою технику рашисты спрятали в одном из украинских сел. Уничтожили ее бойцы бригады "Холодный Яр".
Важно Видишь – молчи: как обычные украинцы помогают России уничтожать собственные города
Благодаря Javelin воинам удалось нанести точечный удар. Соседние здания не пострадали.
Вот так точно и метко работает Javelin по вражеской технике,
– рассказали "холоднояровцы".
Смотрите видео уничтожения российской техники:
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