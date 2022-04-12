Как утверждают эксперты, Россия всегда использовала принцип "разделяй и властвуй". Поскольку людей, сплотившихся против общего врага, гораздо труднее преодолеть, чем разобщенное общество. Поэтому вражеские спецслужбы очень грамотно использовали нарратив о трех гетманах, сея раздор среди и политиков, и населения, и военных.

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Пропаганда, деятельность откровенно пророссийских телеканалов и сайтов, использование сети ботов и бывших должностных лиц, которые имеют вес в обществе, привели к тому, что украинцы перестали доверять властям и журналистам. Россияне смогли сделать так, что плохие новости, поданные от непроверенных источников, более охотно воспринимаются за правду, чем взвешенная и проверенная информация.

Лучшая ИПСО делается руками сознательных украинцев

Российские спецслужбисты вполне разбираются в том, как делать информационно-психологические спецоперации. Они бьют по тому, что является самым болезненным среди населения. Вспомнить только бои под Зеленопольем, когда захватчики ударили по позициям ВСУ. По соцсетях сразу начали распространять не подтвержденные данные о военных, "которых бросили на произвол судьбы". Это привело к пикету со стороны родственников бойцов 24-й механизированной бригады возле военкомата и в/ч в Яворове.

Конечно, родных солдат можно понять. Их не в чем обвинять, однако именно россияне создали столь напряженную ситуацию с психологической стороны, которая привела к подобным акциям.

Кроме того, надо сказать об Иловайской трагедии, когда десятки тысяч украинцев оказывали давление на военно-политическое руководство Украины для спасения батальона "Донбасс", который оказался в угрожающей ситуации. Абсолютно точно, что в Генштабе не действовали из-за принуждения общества, но направление в этот город большого количества подразделений привело к значительному осложнению ситуации на фронте и к окружению бойцов Нацгвардии, ВСУ и добробатов. И даже спустя годы после трагедии немалое количество украинцев верит в то, что "руководство сливало патриотов". Российские силы ИПСО провели большую работу, чтобы эта фраза отложилась на подкорке у многих вполне сознательных людей.

Россияне осознавали, что лучшая психологическая спецоперация делается именно руками украинцев, что достаточно подкинуть определенный нарратив, чтобы люди сами его распространяли.

Призывы деблокировать Мариуполь любой ценой помогают россиянам

После провала наступления России на Киевскую, Сумскую и Черниговскую области спецслужбы РФ поняли, что настало удобное время для раскола украинцев. При этом самой горячей и болезненной точкой для всего общества стал Мариуполь, где оказывают героическое сопротивление бойцы "Азова" и морские пехотинцы.

Россияне начали снимать и распространять видео с якобы "пленными бойцами ВСУ", которыми оказались переодетые мобилизованные. Подавалось это, как якобы "герои-морпехи остались без боекомплекта и еды, и вынуждены были сдаться". Впоследствии именно россияне запустили флешмоб "Офис Президента сливает Мариуполь", начали создавать картинки с призывами о деблокаде города любой ценой. Это все охотно начали распространять патриотически настроенные украинцы, которым болит судьба гражданских и военных, оказавшихся в окруженном городе. Вечером 11 апреля, когда бойцы "Азова" сообщили о том, что против них применили химическое оружие, даже взрослые мужчины в разных чатах панически писали о том, что "до утра "Азова" уже не будет". Скорее всего, россияне на самом деле использовали что-то из запрещенного конвенциями, но сделали это они для двух вещей:

проверки красных линий со стороны стран Запада;

продолжения психологического состояния всех украинцев.

Ни один призыв к действиям со стороны военного руководства, распространенный в соцсетях, никак не приближает поступление помощи "азовцам" и морпехам. В то же время чуть ли не каждый подобный пост о Мариуполе сразу вызывает нашествие ботов, которые помогают украинцам поверить в измену.

На самом же деле все генералы, включая главнокомандующего Валерия Залужного, занимаются решением проблемы Мариуполя. Эту работу нельзя увидеть, сидя на диване. Она скрыта как от врага, так и от большинства украинцев. Кроме того, сами герои и защитники портового города не собираются сдаваться и говорят, что верят в военно-политическое руководство Украины.

Смотрите видео обращения защитников Мариуполя:

Поэтому, сейчас мы все наблюдаем за тяжелой ситуацией на горячей точке войны, когда холодный ум может спасти всех, ведь доверие к Генштабу должно сохраняться, а давление общества, которое ни к чему не приведет, лишь помогает россиянам сеять раздор.