Huawei представила свой смартфон-гигант Honor Note 10: характеристики и цена

31 июля компания Huawei официально представила свой фаблет (смартфон с диагональю от 5,5 дюймов до 7 дюймов) Honor Note 10. При этом устройство имеет мощную батарею емкостью 5000 мАч.

Характеристики Honor Note 10

Note 10 стал самым большим смартфоном Huawei. Он получил AMOLED экран с диагональю 6,95 дюйма и разрешением 2220х1080 пикселей.

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Honor Note 10 получил мощную батарею

Устройство работает на системе SoC Kirin 970. Пользователи могут выбрать модификацию с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной.

Оснащен Honor Note 10 двойной основной камерой с модулями на 24 и 16 Мп и диафрагмой f/1,8. Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп.

Смартфон работает под управлением Android 8.1 с оболочкой EMUI 8.2.

Honor Note 10 заинтересует геймеров

Кроме того, новинка от Huawei получит систему охлаждения смартфона The Nine, включающую тепловую трубку. Также среди особенностей нового фаблета – наличие специальной кнопки CPU Turbo. Она может очистить фоновые приложения, чем обеспечит высокую производительность аппарата.

Huawei Honor Note 10: видео

Цена Honor Note 10

Стоимость Honor Note 10 стартует от 2799 юаней (11 100 гривен) – во столько оценили версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Модификация с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти стоит 3199 юаней (12 700 гривен). Версия с соотношением памяти 8/128 ГБ 3599 (14 400 гривен).

Поэтому новинка может похвастаться большим экраном с мощной батареей и собственной системой охлаждения. Поэтому на устройстве будет удобно смотреть видео, а также оно может заинтересовать геймеров.

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