Чтобы избежать всех доказательств, заместитель министра обороны России Алексей Криворучко подписал циничный приказ. Теперь тела россиян похоронят в братских могилах.

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"Обеспечить с 1 марта скрытый вывоз (в ночное время) тел погибших военнослужащих в пункты постоянной дислокации и похоронить в братской могиле (в частности, в Беларуси) с присвоением номера", – указано в документе.

Также замминистра поручил уничтожать тела на месте, если вывести не удается.

Приказ заместителя министра обороны России / Фото Оперативного командования "Північ"

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