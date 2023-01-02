Хорватия стала 20 страной ЕС, которая будет использовать евро в качестве общей платежной единицы. Кроме того, Хорватия 27 – член Шенгенской зоны.

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Хорватия ввела евро на 10 году членства в ЕС

На 10 году членства в ЕС Хорватия стала частью теснейшей интеграции в ЕС, что приносит пользу нашим гражданам и экономике,

– говорится в сообщении Представительства Хорватии при ЕС.

Хорватская национальная валюта куна будет постепенно заменяться евро по стабильному курсу 1 евро за 7,53450 кун. Процесс обмена продлится две недели.

То есть во время платежей в национальной валюте жители и гости Хорватии будут получать все остальное уже в евро. Двойные цены в национальной валюте и евро отражаются в Хорватии с 5 сентября 2022 года и будут указываться для всех товаров до 31 декабря 2023 года.

Куны можно будет без дополнительного сбора обменять на евро в финансовых учреждениях и в почтовых отделениях страны до 30 июня 2023 года. Национальный банк Хорватии будет свободно обменивать куны на евро без каких-либо сборов до 31 декабря 2025 года.

Теперь граждане, которые едут в Хорватию или из нее, могут путешествовать без контроля на внутренних границах.

В ЕС поздравили Хорватию

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен назвала эти изменения "двумя огромными достижениями" для самой молодой страны-члена ЕС.

Она сказала, что 1 января – когда официально произошли изменения – "войдет в учебники истории". Прежде всего, это будет моментом "радости и гордости для хорватского народа", сказала она.

"Это свидетельство вашего удивительного путешествия, вашего упорного труда и вашей решимости" – заявила фон дер Ляен.

Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович заявил, что Хорватия "достигла своих стратегических, государственных и политических целей".