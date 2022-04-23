Журналисты сайта 24 канала пообщались с жителем Гостомеля Али Сафаровым, который больше двух недель находился в оккупированном Гостомеле вместе с семьей.

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Эвакуация из ада

Мужчина признался, что постоянно колебался: уезжать или нет. Его теща – прикована к кровати, и это усложняло ситуацию. Однако оставаться и играть в эту русскую рулетку, когда постоянно идет бой вокруг и орки уничтожают гражданские кварталы и дома – тоже не очень удачный вариант. Но заканчивались медикаменты для тещи, памперсы, и нужно было что-то делать.

Мы в конце концов попытались уехать 9 марта. Орки якобы выделили нам коридор и сопровождение, но это сопровождение должно было повести нас через заминированный мост, который они сами и заминировали. Они объезжали мины, но в конце концов их самоходка (самоходная артиллерийская установка – 24 канал) подорвалась на собственной мине. Мы поняли, что тоже могли бы подорваться,

– отметил Сафаров.

По его словам, в точке сбора для эвакуации собиралось несколько тысяч машин, люди шли пешком, ждали неприехавших автобусов, было много больных, даже на самодельных колясках, много с маленькими детьми. Все собрались на точке сбора и стояли так с 11 часов утра до 16 часов, тогда я уже сказал, что нужно возвращаться. По слухам, многих, кто хотел вернуться, просто не пустили назад, они ночевали в укрытиях.

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Новые коридоры 10 марта также объявили, что будет зеленый коридор и (объявили – 24 канал) точку сбора. Но по ней начали стрелять из минометов, и я сказал, что мы никуда не поедем. Тем более что попытка эвакуировать нашу лежачую больную чуть не закончилась фатально – у нас не было носилок, мы просто несли ее на одеяле. Если в одну сторону мы ее еще затянули вшестером с соседями, то назад мы ее вытаскивали вдвоем с братом жены, и таким вытаскиванием мы ее чуть не убили.

– рассказал Сафаров.

На трассе стояли расстрелянные машины / Фото из фейсбука Стаса Козлюка

Однако 11 марта утром снова было объявлено о коридоре.

Мы собрали небольшую колонну, для лежачей сколотили из досок носилки, на которых смогли донести ее до машины. Сначала мы поехали в центр Гостомеля на место сбора – по дороге к нам присоединялись машины и было понятно, что действительно собирается колонна, а в центре было много людей, которые ожидали автобусы с сопровождением ГСЧС.

– отметил мужчина.

Он рассказал, что забрал своих пожилых соседей. Все, кто ехал, максимально забивали машины, взрослые сидели друг у друга на руках, даже в багажниках везли людей. Желающих было очень много, но, к сожалению, не все успели добраться – автобусы долго не ждали, они забрали людей и уехали.

На блокпосту россияне не очень придирчиво осматривали автомобиль мужчины, однако срочники стучались в машину, чтобы что-то забрать у людей – сигареты, продукты.

Пока мы ехали по Буче и видели сгоревшие машины, это еще можно было списать на бои, но потом, когда мы выехали на трассу, почти каждые 100 метров было очень много расстрелянных автомобилей – старенькие "Жигули", микроавтобусы, модные джипы, машины с надписями "Дети" и белыми повязками, нарисованными красными крестами. Все они были расстреляны. Было понятно, что их расстреливали с людьми, потому что было очень много крови,

– рассказал Али Сафаров.

По его словам, около Белогородки, где были украинские военные, наблюдалась большая очередь на въезд – прибывало много беженцев из разных колонн.

После проверки авто, лежащей теще сделали укол обезболивающего, после чего семья отправилась дальше в Киев.

Единственное – опасались, чтобы снова не заехать к оркам. В Киеве уже было светло, тепло, горячая вода, и несмотря на то, что были вокруг обстрелы и взрывы, это все равно воспринималось совсем иначе,

– резюмировал мужчина.

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Журналісти сайту 24 каналу поспілкувалися з жителем Гостомеля Алі Сафаровим, який понад два тижні перебував у окупованому Гостомелі разом із родиною.

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Евакуація з пекла

Чоловік зізнався, що постійно вагався: виїжджати чи ні. Його теща – прикута до ліжка, і це ускладнювало ситуацію. Однак, залишатися й грати у цю російську рулетку, коли постійно йде бій навколо й орки знищують цивільні квартали й будинки, – теж не дуже вдалий варіант. Але закінчувалися медикаменти для тещі, памперси, і треба було щось робити.

Ми зрештою спробували виїхати 9 березня. Орки нібито виділили нам коридор та супровід, але цей супровід мав повести нас через замінований міст, який вони ж самі й замінували. Вони об'їжджали міни, але зрештою їхня самохідка (самохідна артилерійська установка – 24 канал) підірвалася на власній міні. Ми зрозуміли, що теж могли б підірватися,

– зазначив Сафаров.

За його словами, у точці збору для евакуації збиралося кілька тисяч машин, люди йшли пішки, чекали автобусів, які не приїхали, було багато хворих, навіть на саморобних візочках, багато з маленькими дітьми. Всі зібралися на точці збору й стояли так з 11 години ранку до 16 години, тоді я вже сказав, що треба повертатися. За чутками, багатьох, хто хотів повернутися, просто не пустили назад, вони ночували в укриттях.

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Нові коридори 10 березня також оголосили, що буде зелений коридор та (оголосили – 24 канал) точку збору. Але по ній почали стріляти з мінометів, і я сказав, що ми нікуди не поїдемо. Тим більше, що спроба евакуювати нашу лежачу хвору ледь не закінчилася фатально – у нас не було нош, ми просто несли її на ковдрі. Якщо в одну сторону ми її ще затягнули вшістьох із сусідами, то назад ми її витягували вдвох із братом дружини, і таким витягуванням ми її ледве не вбили,

– розповів Сафаров.

На трасі стояли розстріляні машини / Фото з фейсбуку Стаса Козлюка

Однак 11 березня зранку знову було оголошено про коридор.

Ми зібрали невеличку колону, для лежачої сколотили з дощок ноші, на яких змогли донести її до машини. Спочатку ми поїхали до центру Гостомеля на місце збору – по дорозі до нас приєднувалися машини й було зрозуміло, що дійсно збирається колона, а в центрі було багато людей, що очікували автобуси із супроводом ДСНС,

– зазначив чоловік.

Він розповів, що забрав своїх літніх сусідів. Всі, хто їхав, максимально забивав машини, дорослі сиділи один в одного на руках, навіть у багажниках везли людей. Охочих було дуже багато і, на жаль, не всі встигли дістатися – автобуси довго не чекали, вони забрали людей і поїхали.

На блокпосту росіяни не дуже прискіпливо оглядали автівку чоловіка, однак строковики стукалися в машину, щоб щось забрати у людей – цигарки, продукти.

Та поки ми їхали по Бучі й бачили згорілі машини, це ще можна було списати на бої, але потім, коли ми виїхали на трасу, майже кожні 100 метрів було дуже багато розстріляних автомобілів – старенькі "Жигулі", мікроавтобуси, модні джипи, машини з надписами "Діти" й білими пов'язками, намальованими червоними хрестами. Всі вони були розстріляні. Було зрозуміло, що їх розстрілювали з людьми, бо було дуже багато крові,

– розповів Алі Сафаров.

За його словами, біля Білогородки, де були українські військові, спостерігалася велика черга на в'їзд – прибувало багато біженців із різних колон.

Після перевірки авто, лежачій тещі зробили укол знеболювального, після чого родина вирушила далі у Київ.

Єдине – побоювалися, щоб знову не заїхати до орків. В Києві вже було світло, тепло, гаряча вода, і попри те, що були навколо обстріли й вибухи, це все одно сприймалося зовсім інакше,

– резюмував чоловік.

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