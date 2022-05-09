Зеленский заверил, что Украина обязательно победит в этой циничной войне, которую начала Россия, как победила над нацизмом во Второй мировой, передает 24 канал.

Читайте также Объединенная Европа против московского одиночества, – Зеленский подвел итоги важных встреч

Каждый 5 украинец не вернулся домой

Глава государства напомнил, что наши предки сражались за свободу для нас и победили. Теперь же украинцы дерутся за свою свободу, свободу своих детей, а значит, обязательно победят.

Мы никогда не забудем того, что сделали наши предки во Второй мировой войне, где погибли более 8 миллионов украинцев, а домой не вернулся каждый 5 граждан. В общей сложности война унесла жизни не менее 50 миллионов человек,

– сказал в обращении президент.

Зеленский подчеркнул, что Путин обречен, потому что проклят миллионами предков, когда начал подражать их убийцу и гитлеровский режим.

Хотели повторить 2194 дней войны может только безумный

Мы не говорим "Можем повторить", потому что хотели повторить 2194 дней войны может только безумный, тот, кто уже повторяет сегодня ужасные преступления гитлеровского режима, подражает нацистской философии, и копирует все, что они делали,

– добавил Зеленский.

По его словам, Путин уже потерял все, а в Украине совсем скоро будет два дня победы, а у России не останется ни одного.

"Победили тогда, победим и сейчас. И Крещатик увидит парад победы – победы Украины", – заявил президент.

Также в своем обращении глава государства пояснил, что победа Украины гарантирована, ведь это наша земля. Кто-то воюет за батюшку-царя или фюрера, а украинцы воюют за свою Родину. Владимир Зеленский напомнил, что украинцы никогда не воевали против кого-либо, а только за себя, свою свободу и независимость.

Обращение Владимира Зеленского в День победы над нацизмом: видео

Добавим, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина с Россией может подписать только один единый документ. Речь идет о договоре, в котором будет указана капитуляция агрессора в войне. И чем быстрее российское военно-политическое командование это сделает, тем больше пользы для их государства.

Вас может заинтересовать – День победы – Война и миф: видео