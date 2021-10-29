У России цель – элементы гибридной войны. Об этом в эфире 24 канала рассказала член Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Ольга Кошарная.

Важно Россия останавливает с 1 ноября поставки в Украину энергетического угля, – Герус

Кремль ожидает внутренних бунтов

"Это энергетический уголь. Понятно, что они хотят делать блокаду. Просто отомстить за Крым, в который в свое время мы перестали поставлять электроэнергию", – сказала Ольга Кошарная.

По словам участницы Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования, коксующийся уголь применяют для металлургии.

Для России всегда геополитические цели были важнее денег. Она никогда не будет исходить из экономических соображений, а будет – из своей геополитической имперской логики. Ольга Кошарная Член Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования

Она добавила, что сейчас Кремль, скорее всего, ожидает внутренних бунтов для того, чтобы раскачивать ситуацию внутри Украины.

Кошарная объяснила, почему запрет на коксующийся уголь не распространяется: смотрите видео

Остановка поставок энергетического угля: кратко