Кулеба услышал, что прекращение огня привязано Россией к требованиям, которые ранее выдвинул Путин к Украине. Поэтому наш министр подчеркнул, что Украина не сдалась, не сдается и не сдастся. Наша страна будет самоотверженно защищать нашу землю и людей от агрессии, передает 24 канал.

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Кулеба призвал прекратить военное преступление

В то же время Дмитрий Кулеба отметил, что Россия пытается всеми силами убить в людях надежду. В частности, она это делает, блокируя гуманитарные коридоры.

Это должно прекратиться. Это военное преступление. И каждый из них – соучастник. Я надеюсь, что министр Лавров обсудит сегодняшнюю встречу с коллегами из российского правительства, российской армии. И что он услышал просьбу тысяч мирных украинцев,

– подчеркнул Кулеба.

В частности, он в очередной раз вспомнил о Мариуполе, который сейчас страдает от настоящей гуманитарной катастрофы.

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