Тяжелое оружие прошлого

Немцы радостно рассказывают, что они наконец-то доросли до поставки "тяжелой техники" (schwere Waffen). Причем речь действительно идет о "тяжелой" технике – вес до 47 тонн. У похожих аналогов вес где-то на 10 – 20 тонн меньше.

Почему так? В 50 – 60-е годы немцы постепенно снова начали разрабатывать собственное оружие и строить свою армию. Систему начали разрабатывать в 70-е годы (вьетнамская война, Советская угроза), а за основу взяли шасси танка Leopard 1 – тогда основной танк немецкого Бундесвера.

На него поставили сдвоенную швейцарскую 35-мм-зенитку Oerlikon. Это европейский натовский ответ на советскую ЗСУ-23-4 "Шилка", но с лучшим радаром, лазерным дальномером и т.п. Начало производства – 1973-й год, с 1976-го года на вооружении Бундесвера. Всего 400+ единиц. Зенитка должна была бороться с вертолетами и низколетающими целями.

В ответ на это СССР разрабатывает "Тунгуску" (зенитка+ракеты). В Бундесвере начинают улучшать радар, добавлять еще больше электроники. В Афганистане хорошо показывают себя "Стингеры". Решают не добавлять на Gepard ещё и ракеты, а сделать легкий зенитно-ракетный комплекс Ozelot со Стингерами на шасси БМД Wiesel.

Новая жизнь старых "гепардов"

Но это уже 90-е, потому главный враг СССР исчезает. Начинаются реформы Бундесвера. На заднем плане проводят еще несколько модернизаций радаров и огневой установки.

Далее армию реформируют и сокращают. И в 2010 году окончательно снимают с вооружения. Да, это было уже во время правления Меркель, но армию реформировали и до нее. Но вот так, как обычно, совпало. Никто же не надеялся, что еще когда-нибудь придется с кем-то воевать.

Но Бундесвер практически остался без оперативного зенитного комплекса защиты. Либо ручные "Стингеры", либо уже к тому времени старые Ozelot, либо силами Люфтваффе. А в это время все более активную роль уже начинают играть беспилотники. Начинают разрабатывать замену Gepard-у, но так и не разработали до сих пор. Вероятно, слишком быстро Бундесвер отказался от старых "Гепардов". Часть "Гепардов" была продана в Бразилию и как раз недавно в Катар (это там, где пытки, нет прав человека и т.д.)

Что предлагают Украине?

Приблизительно 50 "Гепардов", принадлежащих концерну-производителю Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Скорее всего, речь идет о последней версии 1А2. Там уже есть возможность поставить ракетные установки.

Дальность работы увеличена до 6 километров , радара – до 15 километров . Восстановить и доставить в Украину их смогут до конца года – это не слишком быстро. Это еще и радарная установка, поэтому нужно учить довольно долго экипаж – до нескольких месяцев.

Есть проблема с боеприпасами – швейцарский производитель Oerlikon (принадлежащий давно немецкому концерну Rheinmetall) по местным законам не может продавать оружие в зоны конфликта. А кто мешает передать боеприпасы сначала немцам, а потом они нам? У самого KMW есть собственные 23 тысячи патронов. Еще есть Бразилия, которая может продать 300 тысяч патронов.

Все пишут о скорострельности в 1100 выстрелов в минуту – мол, в минуты все выстреливают. Но это зенитная система, рассчитывающая траекторию цели, и точечная за несколько секунд засевает траекторию – там работа именно стрелковой установки длится считанные секунды. Так же "Гепарды" могут стрелять по наземным целям (здесь не очень ясно, есть ли настройки на единичные выстрелы).

Что по дронам и ракетам?

Интересно, действительно ли "Гепард" может работать по дронам на заявленной высоте в 5 – 6 км. Производитель также пишет о работе по управляемым ракетам – интересно, насколько это правда и по каким из российских ракет он сможет сработать. Там быстрый радар + хороший стрелковый модуль.

Сможет ли он работать против обычной "Точки-У"? А против "Калибра"? + это ракеты должны попасть из зоны радара "Гепарда" или его должны поставить на возможных путях движения ракеты.

В общем, в основе старая система, которую хорошо доделали, но ею еще нужно овладеть + немцы всегда тянут с поставкой. К концу года она уже может и не понадобится.

С другой стороны, у нас как-то воюют с родными "Оса"-ми и "Шилками" и еще не известно, сколько будет длиться война.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: