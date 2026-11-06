Готовы сражаться за Украину: Христианский корпус предлагает закон о международном рекрутинге

Необходимость такого решения в Корпусе обосновывают тем, что государство ставит амбициозные цели, однако полностью реализовать их не удается. В целом Программа деятельности Правительства предусматривает заключение тысячи контрактов с гражданами других стран ежемесячно. В частности, летом планировалось укомплектовать иностранцами значительную часть пехотных, а также штурмовых должностей. По данным Корпуса, речь шла о цифре от 30 до 50%.

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На самом же деле ежемесячно удается заключить лишь около 600 контрактов. В Корпусе отметили, что это обусловлено не нехваткой желающих, ведь в списках ожидания – тысячи кандидатов. Среди главных проблем называют недостаточное количество штатных должностей и длительные проверки. Кроме того, отсутствует целевое финансирование рекрутинга.

Христианский корпус предлагает важный закон / Фото, предоставленное 24 Каналу

Подробности о предлагаемом законопроекте

Как отметил командир Тактической группы "Реванш" с позывным Доля, один из основателей Христианского корпуса, к ним регулярно обращаются иностранцы, желающие воевать за Украину. Для них это – вопрос веры, совести и справедливости. В то же время между их благородным желанием и подписанием реального контракта стоят месяцы ожидания и немало препятствий.

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Наш законопроект исправляет эту ситуацию: каждый, кто приезжает защищать Украину, должен быть принят быстро, честно и на равных условиях с украинскими воинами– заявил Доля.

Законопроект предусматривает введение единого электронного реестра для иностранцев. Каждый доброволец из другой страны сможет:

заполнить его удаленно на своем языке;

выбрать подразделение.

Сроки принятия решений:

о допуске кандидата – в течение 10 дней;

оформление визы – до 5 рабочих дней;

заключение контракта – не позднее чем через 21 день после прибытия добровольца в Украину;

подразделение, в которое прибыл кандидат, получит для него новую должность – в течение 15 дней.

Кроме того, законопроект предусматривает, что сопровождение каждого кандидата будет оплачиваться по единой для всех воинских формирований цене – не менее 300 тысяч гривен.

Кто получит право на эти деньги:

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частные украинские компании, для которых международный рекрутинг станет отдельным видом деятельности со специальным КВЭД;

военные части, которые привлекают иностранцев самостоятельно.

В Корпусе подчеркнули, что не менее 40% этой суммы будет выплачиваться по истечении шести месяцев службы добровольца или раньше – в случае его ранения или гибели.

Кроме того, законопроект будет регулировать права иностранцев. Говорится, что военные из других стран мира будут получать те же социальные гарантии, что и украинские. Также перед заключением контракта иностранцам предоставят письменную информацию на их языке о:

должности;

рисках;

выплатах.

Подчеркивается, что взимать с иностранных военных плату за рекрутинг будет запрещено.

Алексей Середюк – один из основателей Христианского корпуса, командир батальона "Братство" ГУР МО Украины – подчеркнул, что приоритетом является создание закона, который заменит разрозненные постановления и эксперименты единой системой международного рекрутинга. Важно, что она будет подходить для всех воинских формирований.

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"Этот закон позволит превратить тысячи людей, которые уже готовы приехать в Украину, в реальное пополнение наших подразделений. Иностранные добровольцы уже не раз доказывали свое мужество в самых тяжелых боях. А честные условия и выполненные государством обещания сделают их лучшими посланниками Украины в своих странах", – отметил Середюк.

Добавим, что это – уже третья законодательная инициатива Христианского корпуса. Ранее речь шла о: