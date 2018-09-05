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Компания Huawei официально представила смартфон-гигант Honor 8X Max и Honor 8X: обзор, цена

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Honor 8X Max и Honor 8X: обзор, характеристики, цена
Honor 8X Max и Honor 8X: обзор, характеристики, цена / Gagadget

Сегодня, 5 сентября, суббренд компании Huawei представил два новых смартфона Honor 8X и Honor 8X Max. Отметим, что последняя модель претендует на звание самого большого смартфона на рынке, ведь получила 7,12-дюймовый дисплей.

Основные характеристики Honor 8X Max

Как уже сообщалось, Honor 8X Max получил 7,12-дюймовый IPS дисплей с разрешением 1080 x 2244 пикселей и соотношением сторон 18:9. Кроме того, экран занимает 90% передней панели, что делает его представителем трендовых безрамочных устройств. Вместо "моноброви" в верхней части экрана, новинка получила небольшой круглый вырез под 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Похоже, китайский производитель Oppo все же задал новый тренд с вырезами каплевидной формы вместо привычных "монобров" и "хохолков".

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"Сердцем" Honor 8X Max стал процессор Snapdragon 636 и Snapdragon 660 (в зависимости от модификации), он будет работать в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти и графическим ускорителем Adreno 512. Кроме того, смартфон получил батарею на 5 000 миллиампер часов, однако несмотря на размеры дисплея неизвестно, сможет ли девайс похвастаться одной из лучших автономностей на рынке.

Honor 8X Max та Honor 8X
Huawei представила смартфоны Honor 8X Max та Honor 8X

На задней панели устройства расположилась двойная основная камера на 16 + 16 Мп и сканер отпечатков пальцев. Примечательно, что производитель сохранил 3,5-миллиметровый аудиоразъем, но при этом использовал устаревший порт microUSB вместо современного USB Type-C. Аппарат будет комплектоваться зарядным устройством на 18 Вт, благодаря которому всего за 10 минут зарядки пользователь обеспечит себе до 40 минут в режиме разговора.

Honor 8X Max
Honor 8X Max получил дисплей на 7,12-дюймов

Габариты устройства: 177,6 x 86,3 x 8,1 миллиметра, а весить новинка будет 210 грамм. На старте продаж смартфон будет доступен в трех цветах корпуса – синем, черном и красном.

Основные характеристики Honor 8X

Смартфон Honor 8X оборудовали дисплеем меньшего размера – 6,5 дюймов по диагонали, что и станет единственной, пожалуй, заметной особенностью, отличающей ее от 8X Max. Его разрешение составляет 2340 x 1080 пикселей (FHD +) с соотношением сторон 19,5:9 пикселей.

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Тактовая частота центрального процессора устройства – 2,2 Ггц и он будет работать на чипе Kirin 970, также смартфон получит 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной памяти на выбор.

Honor 8X
Honor 8X получил 6-дюймовый безрамочный дисплей

На задней панели Honor 8X разместили двойную камеру на 20 + 20 Мп. Разрешение сенсора селфи-камеры еще не представленного умного телефона – 16 Мп. Операционной системой мобильного устройства станет Android 8.1, а поверх нее установлена программная оболочка EMUI 8.1.

Honor 8X Max та Honor 8X
Honor 8X Max та Honor 8X будут работать под управлением Android 8.1

Размеры нового устройства, которое будет весить 175 грамм – 160,4 x 76,6 x 7,8 миллиметра. Емкость батареи Honor 8X – 3 750 миллиампер, что намного меньше, чем у 8X Max ( 5 000 миллиампер часов). Устройство поставляется с фирменной технологией GPU Turbo, который служит для повышения производительности и автономности устройства.

Дата релиза и цена Honor 8X и Honor 8X Max

Смартфоны Honor 8X и Honor 8X Max поступят в продажу уже завтра, 6 сентября, в Китае. За модификацию 8X с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутреннего хранилища придется заплатить 1 399 юаней (около 5 460 гривен), версия 6 ГБ / 64 ГБ поступит на полки магазинов с ценником 1 599 юаней (около 6 250 гривен), а за версию на 6 ГБ /128 ГБ придется отдать 1 899 юаней (около 7 415 гривен).

Honor 8X
Цены Honor 8X

Honor 8X Max обойдется поклонникам больших дисплеев в 1 499 юаней (около 5 850 гривен) за версию 4 ГБ / 64 ГБ, а за модификацию на 4 ГБ / 128 ГБ придется выложить 1 799 юаней (около 7 025 гривен).

Ціни Honor 8X Max
Цены Honor 8X Max

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Теги: Техно Смартфоны Huawei Китай Цены Обзоры
Источник: 24 Канал
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