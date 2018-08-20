Huawei изменит дизайн смартфона P20 Pro

В конце августа стартует выставка IFA 2018. Компании Huawei вряд ли удастся показать на ней что-то более впечатляющее, чем флагман P20 Pro. Однако ходят слухи, что китайский производитель на выставку привезет уже знакомый P20 Pro в абсолютно новых цветах.

Об этом сообщает Android Authority.

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Многим очень понравилась градиентная задняя панель в Huawei P20 Pro, она и правда выглядит привлекательно. Сделать ее лучше можно только расширив набор доступных цветовых решений.

У журналистов появилась эксклюзивная инсайдерская информация, согласно которой Ричард Qd на презентации в рамках IFA покажет P20 Pro в двух новых цветах. В интересах своего источника Android Authority не стали публиковать изображения и разглашать названия цветов. Коллеги лишь постарались описать новые цвета словами.



Huawei P20 Pro

По их словам, первый новый цвет был создан дизайнерами компании, которые надышались ночным небом и северным сиянием. Цвет задней крышки смартфона будет перетекать от черного до синего и фиолетового.

Второй цвет был создан с мыслями о море, песке и ракушках. Он переходит от белого к желтому и розовому. Говорят, что цвет очень близок к розово-золотому в обычном P20.

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