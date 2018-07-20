Huawei объявила дату презентации флагманского процессора Kirin 980

В сети появилась информация, что компания Huawei раскрыла дату анонса флагманского мобильного процессора Kirin 980, который придет на смену Kirin 970. Новый чипсет будет производиться по 7-нанометровой технологии на тайваньском предприятии TSMC.

Об этом сообщает Gizchina.

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Известно, что новый процессор получит усовершенствованный нейросетевой модуль. По сравнению с Kirin 970 существенно возрастет производительность графической подсистемы. Очевидно, будет реализована фирменная технология GPU Turbo.

Слухи говорят о том, что в состав чипа войдут ядра ARM Cortex-A75. Нужно отметить, что ядро ​​ARM Cortex-A75 в среднем на 22% мощнее ARM Cortex-A73, которое используется в Kirin 970.

Также сообщается, что Huawei планирует представить процессор Kirin 980 на выставке IFA 2018, которая пройдет с 31 августа по 5 сентября.

Добавим, что Huawei также проектирует мощный мобильный процессор Kirin 1020. Утверждается, что это решение сможет обеспечить практически двукратный прирост быстродействия по сравнению с нынешним чипом Kirin 970. В состав Kirin 1020 войдет 5G-модем.

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