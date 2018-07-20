18:32
20 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
23°C 17°C
  • суббота
    24°C 18°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    24°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Подачки Путина. Православные бросали
Вєсті Кремля
21:18, 19 июля
Вести.UA. Президент Сердючка. Неугомонная Тимошенко
Вєсті.UA
20:23, 19 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Huawei объявила дату презентации флагманского процессора Kirin 980

20 Читати новину українською
Дата презентации процессора Huawei Kirin 980
Дата презентации процессора Huawei Kirin 980 / techjuice

В сети появилась информация, что компания Huawei раскрыла дату анонса флагманского мобильного процессора Kirin 980, который придет на смену Kirin 970. Новый чипсет будет производиться по 7-нанометровой технологии на тайваньском предприятии TSMC.

Об этом сообщает Gizchina.

Читайте также: Процессор Kirin 710 станет на 75% быстрее предыдущей модели

Известно, что новый процессор получит усовершенствованный нейросетевой модуль. По сравнению с Kirin 970 существенно возрастет производительность графической подсистемы. Очевидно, будет реализована фирменная технология GPU Turbo.

Слухи говорят о том, что в состав чипа войдут ядра ARM Cortex-A75. Нужно отметить, что ядро ​​ARM Cortex-A75 в среднем на 22% мощнее ARM Cortex-A73, которое используется в Kirin 970.

Также сообщается, что Huawei планирует представить процессор Kirin 980 на выставке IFA 2018, которая пройдет с 31 августа по 5 сентября.

Добавим, что Huawei также проектирует мощный мобильный процессор Kirin 1020. Утверждается, что это решение сможет обеспечить практически двукратный прирост быстродействия по сравнению с нынешним чипом Kirin 970. В состав Kirin 1020 войдет 5G-модем.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Huawei Гаджеты
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук