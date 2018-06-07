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Huawei представила легкий и мощный MateBook D

58 Читати новину українською
Huawei MateBook D
Huawei MateBook D / 4pda.ru

Генеральный директор Huawei Майкл Янг представил тонкий и легкий ноутбук MateBook D, который построен на платформе AMD Ryzen с графикой Vega 8. Новинку анонсировали в рамках конференции Computex 2018.

Об этом сообщает Digital Trends.

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Детальных технических характеристик новинки пока нет, но согласно презентации, "сердцем" лэптопа стал мобильный процессор AMD Ryzen 5 2500U. Процессор имеет 4 ядра Zen, которые работают на основной частоте в 2,0 ГГц, а в режиме повышенной производительности – до 3,6 ГГц. Встроенная графика Vega 8 работает на частоте 1,1 ГГц. Разработчиками особенно подчеркивается низкое энергопотребление – менее 15 Ватт.

Huawei MateBook D
Основные характеристики Huawei MateBook D

Новый Huawei MateBook D получил 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1080 точек, широкими углами обзора и насыщенными цветами. В компактном корпусе нашлось место для четырех динамиков с поддержкой Dolby Atmos и порта USB-Type C. Толщина ноутбука составляет всего 1,58 сантиметра, а его вес не превышает 1,45 килограмма, что немного меньше предыдущего лэптопа линейки MateBook на платформе Intel.

Стоит отметить, что AMD утверждает, что ее платформа Ryzen – самая быстрая в мире для ноутбуков. По заявлению компании, флагманский процессор Ryzen 7 2700U на 28% производительнее, чем Core i7-8550U от Intel. При этом графическая производительность видеочипов AMD Vega вдвое превосходит встроенные в Core i7 графические ядра.

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Теги: Huawei Техно Гаджеты ноутбук
Источник: 24 Канал
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