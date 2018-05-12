Huawei представила свой новый дешевый смартфон

Китайская компания Huawei представила свой первый смартфон на базе бюджетной платформы Android Go. Обещают, что смартфон Huawei Y3 (2018) будет стоить не более 100 долларов.

Об этом пишет itechua.com.



Huawei Y3 (2018) имеет экран на 5 дюймов с разрешением 854 на 480 пикселей. Работает новинка на 4-ядерном процессоре MediaTek МТ6737, 1 гигабайтом оперативной памяти и 8 гигабайтами флэш-памяти.

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Основная камера имеет датчик изображения на 8 Мп с диафрагмой F / 2,0, фронтальная камера – 2 Мп.

Huawei Y3 (2018) должен стоить около 100 долларов

Смартфон имеет модули 4G LTE, Bluetooth, Wi-Fi, 3,5 мм аудиоразъем и microUSB-порт. Работает Huawei Y3 (2018) на ОС Android Oreo 8.1 Go Edition. Объем батареи – 2280 мАч.



Правда, Huawei еще не назвал точной стоимости нового смартфона, однако, ранее сообщалось, что цена не превысит 100 долларов.

Huawei Y3 (2018) : обзор