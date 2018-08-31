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Huawei заинтриговала снимком абсолютно безрамочного смартфона Honor Magic 2

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Безрамкочный смартфон Honor Magic 2
Безрамкочный смартфон Honor Magic 2 / gsmarena.com

Во время презентации смартфона Honor Play президент компании Джордж Жао заинтриговал информацией о новом поколении смартфона Honor Magic. Также он показал несколько тизерных фото будущей новинки.

Об этом сообщает GSM Arena.

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Известно, что будущая новинка получит название Magic 2. Также девайс станет абсолютно безрамочным, ведь селф-камера будет выдвижной. Как показывает фото, камера будет появляться по принципу слайдера, как в Oppo Find X.

Honor Magic 2
Селфи-камера будет появляться по принципу слайдера

Также Жао сообщил, что смартфон будет работать на процессоре Kirin 980 и будет поддерживать систему быстрой зарядки Magic Charge на 40 Вт.

Скорее всего, новинку представят еще до конца года, возможно в декабре.

Honor Magic 2
Honor Magic 2 будет работать на процессоре Kirin 980

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Теги: Техно Смартфоны Huawei
Источник: 24 Канал
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