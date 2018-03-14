Hubble сделал редкий снимок двух галактик

Телескопу Hubble удалось поймать момент слияния двух галактик, расположенных в созвездии Кита.

Об этом сообщает Gizmodo.

Ядра этих галактик на момент съемки все еще находились на большом расстоянии, однако они уже выбрасывали облака горячего газа.

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Эту пару галактик впервые заметили примерно 52 года назад. Эти галактики похожи на природный эксперимент, который проходит в космическом масштабе.