Hubble сделал редкий снимок двух галактик
Телескопу Hubble удалось поймать момент слияния двух галактик, расположенных в созвездии Кита.
Об этом сообщает Gizmodo.
Ядра этих галактик на момент съемки все еще находились на большом расстоянии, однако они уже выбрасывали облака горячего газа.
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Эту пару галактик впервые заметили примерно 52 года назад. Эти галактики похожи на природный эксперимент, который проходит в космическом масштабе.
Источник: 24 Канал
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