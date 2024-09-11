Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что ситуация в городе неизменно тревожная. Она добавила, что, из-за ежедневных атак России, взрослые и дети в постоянном стрессе.

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Комфорт в укрытиях

Анна Черненко отметила, что пациенты детских больниц иногда ночуют в укрытиях или несколько раз за день спускаются туда из-за многочасовых тревог.

Главный врач медучреждения, где сейчас более 100 пациентов, вспоминала как трудно было в 2022 году, когда детям приходилось спускаться в еще не обустроенные укрытия. Теперь там есть палаты и места для комфортной ночевки,

– сказала она.

Корреспондентка отметила, что инициатива Зои Север прекрасна. Это уже второе бомбоубежище, где дети вместе с ней создавали граффити. Этот проект будет продолжаться и в других городах Украины.

Чего детям не хватает в укрытии

Художница Зоя Север рассказала, что идея инициативы заключалась в том, чтобы дети, которые находятся в укрытии не смотрели на печальные серые стены.

Я начала разговор с детьми с того, что в бомбоубежищах, к сожалению, нельзя открыть настоящие окна. Но можно нарисовать фантазию, что мы бы хотели там увидеть. Они начали рассказывать все, о чем мечтают: горы, поля, динозавры и синяя птица в небе,

– заметила она.

Рисунки в укрытии харьковской детской больницы/фото

Очень важно учить детей отвлекаться и преодолевать тревожность из-за постоянных ракетных угроз в Украине.