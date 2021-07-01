Однажды он рисовал на мельнице в селе, в котором проживает только 150 человек. В населенном пункте нет даже магазинов.

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По его словам, это для него был удивительный опыт, ведь раньше художник практиковал умение преимущественно в крупных городах.

"Я побывал в одном доме, который продали. Увидел на стене очень много старых фотографий людей, которые там жили, и важнейшие события в их жизни. Взял фотографию со свадьбы и решил нарисовать на стене", – поделился Коробков.

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Затем мастерство и воображение художника своими рассказами об этой семье дополнили местные жители, и "вылилось краской" на стену. Раскрасить стену не просто, ведь на процесс работы влияет множество факторов:

от состояния так называемого "мольберта" и материалов;

до погодных условий.

В Украине все больше настенного искусства

За последние годы в Украине появилось немало муралов. Каждый из них имеет, что сказать. Это не просто красивые картинки на фасадах домов, они имеют большой смысл. Например, мурал "Время перемен" демонстрирует борьбу украинского народа за свободу.



Мурал "Время перемен" / Фото OK TV

Казак, который держит змея на веревке, танк "на Киев", который пылает у озера. На картине – многие детали, в которых можно увидеть смысл. Появились в столице даже муралы, которые поют.

Муралы, которые поют: смотрите видео Reface

"Оживило" муралы приложение ко Дню Киева. Ролик опубликовали в ютубе приложения. Еще одна разработка программистов связана с искусством на стенах – приложение Murals. В нем можно:

увидеть, где именно расположены рисунки;

проложить к ним маршрут.

Настенное искусство популярное и распространенное: его рисуют по заказу компаний, на средства городских грантов и тому подобное. По словам организатора фестиваля Respublica Андрея Зоина, раньше такая ситуация отличалась.



Андрей Зоин – организатор фестиваля Respublica / Фото Hromaske

Его творческая команда начала рисовать картины на фасадах в 2015 году – творили искусство тогда исключительно за собственные деньги в рамках фестиваля, который организовывали. Когда люди еще не совсем понимали разницы между искусством на стенах и вандализмом, было сложно организовать работу над рисунком.

"Нужно было найти стены, которые подходят. Затем надо было договориться, потом – подъемники, на которых художники могли бы рисовать, найти краску. Затем у нас начали появляться партнеры, которые давали нам краску, но не всю, конечно. Баллонную мы все же покупали", – рассказал Зоин. К счастью, искусство на стенах украинцам нравится и уже сегодня оно все чаще появляется в небольших селах.

Как рисунки на стенах воспринимают украинцы

Не всегда рисунки на стенах принимали украинцы однозначно. Застройщик в Киеве подарил дочери мурал с ее изображением на стене одного из домов. Тогда люди смеялись, что следующий мурал будет с троюродной теткой или собакой.

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Но у каждого свой вкус – все, как и бывает в настоящем искусстве. Отбросив все "за" и "против", возразить, что с муралами наши города становятся ярче – невозможно.