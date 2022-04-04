Ужасные преступления российской армии в Буче стали ярким свидетельством того, что оккупанты не собираются соблюдать никаких правил и законов. Соответственно, нужно сделать так, чтобы они почувствовали последствия такого отношения сполна.

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Ужесточение санкций

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс подчеркнула, что не осталось никаких аргументов для того, чтобы санкции оккупантов не были максимальными.

Худшее уже случилось. Мы это уже увидели очень четко. Нечего ждать. Мы введем самые жесткие санкции и предоставим Украине максимально мощное оружие, – пообещала она.

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