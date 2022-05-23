Об этом 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

Всегда опаздывает, а документы просит пересказать, - Фейгин об особенностях работы с Путиным

Возраст говорит, что его первое мнение было о российской оппозиции – достаточно лезть в Украину со своими советами.

Они создают некие антивоенные комитеты. Но кому они нужны? Что вы можете сделать Украине? Вы можете помочь себе – создать военный комитет, ворваться в Кремль и повесить Путина. Вот что вы должны делать,

– подчеркнул Фейгин.

В то же время, как говорит Фейгин, российская оппозиция начинает говорить "Как вы себе это можете представить? Как мы это сделаем?". "А как люди умирают?" – ответил правозащитник. Он добавил, что пока оппозиция для себя не поймет, что не нужно заниматься Украиной, ничего не сдвинется.

"Вам не нужны и мирные митинги. Соберитесь и хотя бы просто начните разговор с Украиной и дайте нам оружие. А создавать антивоенные комитеты, выпускать десятки петиций – это не остановит войну", – считает он.

По словам Фейгина, второй момент – это то, что российская оппозиция начала обживаться за пределами России , они просят выдавать какие-то паспорта "хорошим россиянам".

А кто ты такой? Кому вы нужно? Вы что думаете, что будете свидетельствовать перед Украиной? Вам в лицо будут плевать. В Европе вы тоже никому не нужны. И они этого не понимают. Они еще говорят, что уедут в Украину и сделают из нее "хорошую Россию". Почему вы так у себя не можете сделать? Вы реально идиоты? Украинцы вас терпеть не могут,

– объяснил он.

Правозащитник заверил, что эта попытка российской оппозиции – "дайте, мы чем-то поруководим, увидим какие-то удостоверения или паспорта", выглядит смешно. Они хотят первыми выкрикнуть "я здесь главный".

По его мнению, никакой продуктивной деятельности внутри России оппозиция и не собирается делать. Российские оппозиционеры говорят, что будут что-либо делать после Путина. А кому вы будете нужны?

"Надо, чтобы российская оппозиция начала заниматься своей страной, готовила военный мятеж , вооружала людей и перестала бояться. Но эти люди не хотят ничего менять в самой России. Их устраивает Европа, Америка и Украина", - ответил Фейгин.

По его мнению, российская оппозиция может быть эффективной только если она примет решение о военном перевороте и начнет собирать деньги на то, чтобы создавать какие-то противозаконные подполья. Такое решение нужно принять и психологически, ведь будут гибнуть люди.

В противном случае все останется как есть. Уйдет Путин, придет его дочь. И не важно, какая будет фамилия, "коллективный Путин" никуда не уйдет. Поменять это можно только вооруженным путем, нужно ударить врагу в тылу. Это задача гражданской войны,

– подчеркнул он.

Журналистка 24 канала отметила, что около 20-30% россиян не поддерживают Путина. Фейгин считает, что эти люди должны выбрать себе в союзники всех, кого можно. Прежде всего тех, кто хочет воевать и что-то изменить. Также нужно тратить все свои ресурсы, олигархи, которые хотят что-либо изменить в стране, должны тоже приобщиться.

" Нет другой земли для россиян, кроме самой России . А те, кто уже уехал оттуда, назад уже никогда не вернется", - добавил он.

Поддержка Путина падает каждый день. Но Фейгин говорит, что у Кремля на этот счет вообще не беспокоятся, потому что знают, что если никто не будет поддерживать Путина, они будут держать все силой, убивать.

Все, как было в Буче, может произойти и с русским населением. Там реальная угроза власти выше, потому что, если взбунтуют все росины, то их всех убьют. Это очевидно, потому что они пойдут на Кремль. Вся тирания Путина держится на силе, и больше ни на чем,

– подытожил он.

"Довольно лезть в Украину с советами": Фейгин разнес российскую оппозицию