Об этом рассказал министр культуры Александр Ткаченко. По его словам, денег хватит всем.
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"Государство аккумулирует столько средств, сколько необходимо для программы. Поэтому не медлите, вакцинируйтесь и генерируйте сертификат", – заверил министр.
После получения денег гражданин сможет воспользоваться ими в течение 4 месяцев.
В случае, если их не используют – сумма вернется государству,
– добавил Ткаченко.
Кто может получить выплату
Все совершеннолетние граждане, получившие 2 прививки. Подтверждением является зеленый сертификат в действии.
После верификации украинцы смогут получить средства на бесплатные банковские карты. У кого Дии нет – тоже получат деньги, но впоследствии,
– заметил Ткаченко.
Рассчитаться средствами можно будет в определенных предприятиях. Точный перечень услуг еще формируется, однако среди планов:
- приобретение книг;
- посещение музеев и кинотеатров;
- билеты на путешествия и прочее.
Вывести деньги на другую карту или другие услуги – невозможно.
Ткаченко о тысяче для вакцинированных: смотрите видео
Вакцинация в Украине: коротко
- Две дозы вакцины получили более 11 миллионов украинцев.
- Всего в Украине по состоянию на 2 декабря сделали почти 25 миллионов прививок от коронавируса.
Сравнение вакцин против коронавируса / Инфографика 24 канала