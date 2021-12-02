Об этом рассказал министр культуры Александр Ткаченко. По его словам, денег хватит всем.

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"Государство аккумулирует столько средств, сколько необходимо для программы. Поэтому не медлите, вакцинируйтесь и генерируйте сертификат", – заверил министр.

После получения денег гражданин сможет воспользоваться ими в течение 4 месяцев.

В случае, если их не используют – сумма вернется государству,

– добавил Ткаченко.

Кто может получить выплату

Все совершеннолетние граждане, получившие 2 прививки. Подтверждением является зеленый сертификат в действии.

После верификации украинцы смогут получить средства на бесплатные банковские карты. У кого Дии нет – тоже получат деньги, но впоследствии,

– заметил Ткаченко.

Рассчитаться средствами можно будет в определенных предприятиях. Точный перечень услуг еще формируется, однако среди планов:

приобретение книг;

посещение музеев и кинотеатров;

билеты на путешествия и прочее.

Вывести деньги на другую карту или другие услуги – невозможно.

Важно! Программа стартует уже 19 декабря и продлится в течение следующего года. Второй этап запланирован к реализации в третьем квартале 2022 года.

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Вакцинация в Украине: коротко

Две дозы вакцины получили более 11 миллионов украинцев.

Всего в Украине по состоянию на 2 декабря сделали почти 25 миллионов прививок от коронавируса.

Сравнение вакцин против коронавируса / Инфографика 24 канала