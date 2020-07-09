В Латвии, а затем через несколько дней и в Литве заблокировали Russia Today.

Некоторые по этому поводу спрашивают: а как же "свобода слова"? А другие выражают беспокойство: а не заблокируют встречно зарубежные редакции (DW, Свобода и др.).

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Банить и все!

А, на мой взгляд, хватит уже цацкаться. Всем понятно, куда идет дело после поправок в Конституцию РФ. Никаких "партнеров" режиму в этой его форме не будет. И нечего морочиться с этим режимом. Ведь эти люди прямо в конституцию вписали, что международные нормы они будут соблюдать, "когда хотят".

Правильная позиция заключена в том, чтобы поддерживать свободные российские медиа, а не делать вид, что RT – это "тоже медиа". Да, это – медиа. Но добровольно этим политическим режимом, выведенное в специальный режим борьбы с демократиями. Целью которого является создание параллельного мира, в котором симулируются и пародируются базовые нормы публичного пространства. Поэтому без всяких колебаний – банить и все.

Автор: Александр Морозов