Вы будете понимать, что завтрак с таким ингредиентом уже не для вашей фигуры и не для рационального питания.

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Чего не нужно есть на завтрак

1. Сливки и каши на сливках.

2. Приготовленную телятину.

3. Сосиски и колбасы.

4. Кукурузную кашу.

5. Индейку, курицу.

Сосиски – плохая идея для завтрака / Фото Pixabay

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6. Соленый огурец, помидор.

7. Сладкую воду, сока не натуральные с сахаром.

8. Белый обычный хлеб.

9. Белый обычный рис.

10. Сладкий круассан. Уж если и есть круассан, то с правильной начинкой (яйца/овощи).

11. Джемы и варенья.

Вот таким вот образом, убрав эти ингредиенты из своих завтраков, вы уже будете питаться более приближенно к правильному варианту.