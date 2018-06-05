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Идеальный для геймеров: Asus представила мощный смартфон ROG Phone

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Asus представила мощный смартфон ROG
Asus представила мощный смартфон ROG / prostotech.com

Компания Asus представила долгожданный игровой смартфон под названием ROG Phone. Устройство имеет полноэкранный дисплей с двумя фронтальными громкоговорителями.

Об этом пишет prostotech.com.

Характеристики Asus ROG Phone

Главная фишка смартфона – это трехмерная система охлаждения паровой камеры, что должно обезопасить устройство от перегрева даже при активном использовании во время быстрой зарядки Quick Charge 4.0+. Дело в том, что смартфон поддерживает технологию GameCool, то есть нагрев происходит в фирменном блоке питания, а не в самом смартфоне.

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ROG оснащен 6-дюймовым AMOLED FHD + экраном с частотой обновления 90 Гц. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 845. Он имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 512 ГБ памяти.

ASUS ROG

Asus ROG вместе с аксессуарами стоит 42300 гривен

Телефон Asus ROG имеет батарею емкостью 4 000 мАг с поддержкой технологии быстрой зарядки Asus HyperCharge. Он также оснащен тремя портами USB-C. Это сделано для того, чтобы заряжать смартфон, при этом продолжая играть игры.

Кроме того, на смартфоне есть специальные кнопочки для геймеров. В верхней части размещены две виртуальные кнопки с ультразвуковыми сенсорами, которые можно настроить в соответствии с форматом игры: например, газ и тормоз в гонках или стрельбе и бросок гранаты в шутерах.

К смартфону можно подключить другие фирменные аксессуары: бампер, джойстик, хаб с двумя USB, USB Type-C и RJ-45, а также беспроводной ресивер для передачи картинки на монитор или ТВ без задержек.

Цена Asus ROG Phone

Asus ROG поступит в продажу во второй половине этого года. Стоимость в Украине составит 22 500 гривен, а вот стоимость модели на 512 ГБ пока неизвестна. Полный комплект ASUS ROG Phone с аксессуарами обойдется в 1599 долларов или 42300 гривен.

Asus ROG Phone: обзор

 

Теги: Asus Техно Смартфоны Игры
Источник: 24 Канал
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