Соответствующее обращение разослали в администрации всех железных дорог, осуществляющих перевозку с Россией.

Кстати Двое железнодорожников сумели без оружия захватить российский БТР

Соответствующее обращение разослали в администрации всех железных дорог. Также призвали прекратить какое-либо взаимодействие систем и исключить РЖД из всех международных организаций.

Россиянин, ты уже не можешь никуда летать, а теперь ты не сможешь никуда и ездить... Иди на х...й, российский поезд,

– отметили в УЗ.

Полный текст поста УЗ:

Иди на х...й, российский поезд: УЗ призывает страны Европы и Азии прекратить железнодорожные перевозки из РФ

Укрзализныця обратилась ко всем странам Европы и Азии с призывом остановить любое взаимодействие железнодорожных администраций со страной-агрессором — Российской Федерацией. Соответствующее обращение разослано администрациям всех железных дорог, осуществляющих перевозки из РФ.

Русский, ты уже не можешь никуда летать, а теперь ты не сможешь никуда и ездить. Призываем железнодорожные администрации всех стран, граничащих с РФ, прекратить грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной. Также призываем прекратить какое-либо взаимодействие систем и исключить РЖД из всех международных организаций.

Проводник, составитель поездов, диспетчер, машинист РЖД, выполняющие преступные приказы и везущие танки, военную технику и оккупантов к коридорам Украины, ты больше никогда не будешь иметь почетное звание ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК — ты УБИЙЦА.

Своими действиями ты убиваешь мирное население и совершаешь геноцид над украинским народом. Ты даже в своем страшном сне не видел, как работать под взрывы снарядов и выстрелы, днями не спав, рискуя своей жизнью, вывозить мирное население из-под обстрелов.

А мы работаем так уже пятый день и дальше будем работать, пока не победим! У украинских железнодорожников железные нервы и не только… А ты, Россия, дырява, как твои вагоны! Весь мир гордится нами, украинцы!

Весь мир презирает вас, русские оккупанты! Слава Украине! Героям Слава!