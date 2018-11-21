Иду в президенты не ради кресла, а ради людей, – Валентин Наливайченко

Иду в президенты не ради кресла, а ради людей!

На этом подчеркнул лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко во время дебатов с Виталием Скоциком в "Президентском клубе", которые состоялись сегодня в Национальном союзе журналистов.

По мнению Наливайченко, первоочередные задачи будущего президента – восстановить мир, уничтожить коррупцию и вернуть страну на путь развития.

"Имею четкий план и видение, как защитить украинцев, одолеть двух агрессоров – коррупцию и РФ. Знаю, как восстановить мир и провести деоккупацию восточных территорий Украины и Крыма, не отдав ни клочка нашей земли", – заверил он. При этом добавил, что для решения этих и других проблем и вызовов у него есть и значительный безопасный, дипломатический опыт и необходимые международные связи.

По мнению Валентина Наливайченко, сейчас Украина, прежде всего, нуждается в полной перезагрузке и обновлении власти и создании действительно действенных силовых органов.

"Прежде всего, должна быть уничтожена совковая практика применения силовиков и их ресурсов против своих же граждан", – отметил политик.

Кроме того, считает он, настало время предоставить украинцам право назначать и отзывать местных руководителей полиции, судей, и, если надо, прокуроров.

"Власть должна служить людям, а не пугать или преследовать", – подчеркнул Наливайченко.

Лидер движения "Справедливость" также выступает за принятие закона о добровольческой украинской армии. Это, по его мнению, даст возможность раз и навсегда снять вопрос о законности добровольческих формирований.

"Вместе с таким законом появится и законное право на владение оружием, но под жестким контролем", – добавил он.

Наливайченко подчеркнул, что идет на выборы с четким планом действий. "Иду в президенты, чтобы восстановить мир, уничтожить коррупцию и вернуть нашу страну на путь развития. И я справлюсь", – резюмировал лидер движения "Справедливость".