Кроме того, предупреждают о сильных порывах ветра, они достигнут 15 – 20 метров в секунду.

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Где объявили штормовое предупреждение

Николаевская область,

Херсонская,

Запорожская,

Днепропетровская.

Спасатели говорят о I уворне опасности – желтом. Однако, кроме этих областей, мощные осадки накроют Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Полтавскую, Кировоградскую и Одесскую области.

Какой будет погода в июне

Ранее синоптики предупреждали, что июнь начнется с дождей. Однако они продлятся несколько дней. В дальнейшем уже будет теплее.

Однако первый месяц лета таки будет холоднее, чем в прошлом году. Средняя температура июня составит +17... +22 градуса, а в горных районах – даже +11... +18. Обещают также жаркие периоды. Например, будут дни, когда показатели столбиков термометров достигнут чуть ли не до 40.

Обратите внимание! Перед летом Карпаты обильно засыпало снегом. Зимняя погода держалась в течение нескольких дней и, возможно, даже будет еще и 1 июня.