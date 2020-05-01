Игнорируют реальные угрозы: судьи пожаловались на уменьшение зарплат во время карантина

Судьи часто сообщают о давлении на них со стороны активистов или адвокатов, но умалчивают давление со стороны политиков, других судей или органов судейского управления. Хотя такие случаи довольно частые.

На пленках НАБУ хорошо слышно, как председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк влиял на других судей не только своего суда, чтобы те приняли нужные ему решения. Об этом говорится в видеоблоге "Честь и НЕчесть недели" на 24 канале.

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Заместитель главы нового Верховного суда Богдан Львов на тайных собраниях давал указания делегатам Съезда судей, кого выбирать членами Высшего совета правосудия.

Председатели региональных судов тоже часто уговорами или угрозами склоняют своих коллег к принятию определенных решений. Наиболее известные истории давления черкасского судьи Бабенко на своего коллегу Бондаренко и полтавского судьи Струкова на Ларису Гольник.

Ни одного из них не наказал Высший совет правосудия, который должен защищать судей от давления. А другие служители Фемиды молча стояли в стороне. Они не выразили ни поддержки коллегам, которые пострадали от этого давления, ни осуждения тем, кто на них давил.

Некоторые судьи даже сознательно потакали таким действиям, заявляя, что судьи обличители-коррупции поступили неправильно. Потому что критиковать судебные решения или систему самим судьям нельзя. И любому другому тоже.

Ведь именно это осуждение, а не действия самих судей, якобы вредят доверию к судебной власти или ее независимости. Эти абсурдные заявления напоминают мне историю продавца овощей из книги "Сила бессильных" чешского диссидента и общественного деятеля Вацлава Гавела.

О какой истории идет речь?Продавец ежедневно выставлял в витрине собственного магазина табличку с надписью "Пролетарии всех стран – объединяйтесь". Этой надписью он выражал лояльность к коммунистическому режиму в Чехословакии. Хотя сам его не поддержал, а просто хотел избежать репрессий.



Этот продавец, как и реальные украинские судьи, поддерживал иллюзию единства системы, приглашая других играть в эту игру, быть винтиком в системе. Замалчивая свою позицию, они по сути теряли независимость.

Судьи часто думают, что в случае выражения недовольства системой их ждут проблемы. Как это случилось с Сергеем Бондаренко и Ларисой Гольник. Они хотят и в дальнейшем спокойно работать в своих судах, получать достойные зарплаты и обеспечивать свои семьи всем необходимым.

Но эти судьи забывают что однажды к ним тоже может позвонить председатель Верховного, Окружного административного или их суда и попросить об услуге. Отказ от которой будет закреплен решением о дисциплинарной ответственности, протоколом о совершении коррупционного правонарушения или даже увольнением. И тогда не будет, кому их защитить.

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Так хочется, чтобы судьи осознали последствия своего молчания, не побоялись воскликнуть, что король голый, а "волки" или "львовы" не будут управлять судьями. Чтобы судьи были не только независимыми от политиков, но и от друг друга.

И вот недавно члены Ассоциации развития судейского управления опубликовали обращение об угрозе судейской независимости. В нем, как и в предыдущих заявлениях не было осуждения ручного назначения членов ВСП и ВККС, недопустимости давления или вмешательства в их деятельность со стороны председателей судов.

В обращении Ассоциации к председателю ВСУ речь шла об ограничении судейского вознаграждения на время карантина до 10 размеров минимальной зарплаты, а именно к 47 000 гривен. Соответствующий закон, принятый Радой 13 апреля, по их мнению не согласуется с гарантиями независимости судей.

Такое обращение от имени членов Ассоциации утвердило правление, в которое входят, в частности, судьи ВСУ Владимир Кравчук и Евгений Петров, судья Соломенского суда Киева Виктория Жовноватюк (экс-Кицюк), судья Днепровского районного суда Киева Юлия Иванина, судья Одесского апелляционного админсуда Александр Кравец и другие.



"НЕчесть недели" получили члены правления Ассоциации развития судейского самоуправления

В обращении упоминается, что Европейский суд по правам человека ранее отказал литовскому судье в рассмотрении заявления о нарушении его прав при уменьшении зарплаты. Ведь уменьшение было связано с объективными причинами – особой финансовой и экономической ситуацией в стране и задело работников всего публичного сектора.

Однако правление Ассоциации считает, что в Украине ситуация кардинально отличается. Они не считают, что в бюджете не хватает средств на борьбу с пандемией. Ведь деньги на дороги и музеи выделяются.

При этом, в принятом Радой законе говорится не только об уменьшении зарплат судей и членов судейского управления, но и других работников публичной службы. Исключение – только для тех, кто непосредственно задействован в мероприятиях по предотвращению и распространению эпидемий и пандемий.

Но судьи решили, что они непосредственно в этих мероприятиях задействованы. Премию "НЕчесть недели" за игнорирование реальных угроз независимости судей получают члены правления Ассоциации развития судейского управления Украины.

Стоит заметить, что зарплаты судей сейчас достаточно высоки. Киевские судьи первой инстанции получают ежемесячно более 100 000 гривен. Однако повышение зарплаты произошло относительно недавно. Ибо до судебной реформы Порошенко судьи получали по 30-40 000 гривен. То есть еще меньше, чем они будут получать во время карантина. Поэтому нам интересно, были ли судьи независимы тогда, по мнению Ассоциации?

Честь недели

Однако есть судьи, которые, не дожидаясь решений Рады, присоединились к борьбе с вирусом и добровольно пожертвовали часть своей зарплаты. Работники апелляционного суда Винницкой области, например, собрали средства на приобретение тестов на COVID-19 и передали их областной детской инфекционной больнице.

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Главный специалист по информационным технологиям Шаргородского районного суда Винницкой области Петр Костенюк с помощью 3D-принтера изготовил 36 защитных щитков (визоров) для местной больницы.

Судьи и работники Седьмого апелляционного административного суда собрали более 100 000 гривен для фонда "СтопВирус". А коллектив Первого апелляционного административного приобрел дезинфицирующие средства для медицинских учреждений Донецкой и Луганской областей.

Судья Конституционного суда Украины Василий Лемак тоже значительно присоединился к борьбе с коронавирусом. Он за собственные средства приобрел 1000 респираторов высшего уровня защиты и выделил 300 000 гривен на нужды больницы.



Премию "Честь недели" получил судья КСУ Василий Лемак

Премию "Честь недели" за призыв к юристам помочь в борьбе с коронавирусом получает судья Конституционного суда Украины Василий Лемак. Мы также приветствуем и уважаем действия других судей и работников судов по поддержке больниц и закупке медицинских средств.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фонд DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очистки судейских рядов.