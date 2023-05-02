Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, в центрах появятся камеры, а автомобили обустроят специальными трекерами.

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Что изменится в работе сервисных центров

На сегодняшний день назрел вопрос, касающийся практически каждого гражданина Украины, – чистота и прозрачность сдачи теоретических и практических экзаменов на вождение автотранспорта. Мы хотим минимизировать получение водительских лицензий без соответствующего обучения и без соответствующей чистой сдачи этих экзаменов,

– подчеркнул Клименко.

Министр добавил, что после оптимизации из 148 центров в Украине останется только 55. Кроме того, классы, где сдают теоретические экзамены, оборудуют камерами без слепых зон. Это позволит идентифицировать лицо каждого человека, который придется сдавать экзамен.

Также до конца года планируется оборудовать около 150 автомобилей камерами 360 градусов, которые смогут показывать весь салон – чтобы видеть курсанта, инструктора, планшет, возможные нарушения и подсказки.

Клименко отмечает, что эти машины будут оборудованы трекерами с определением маршрута движения. Также будет производиться полная аудиозапись из салона автомобиля.

Проверят также персонал центров

"Ожидаем, что нам будут ставить палки в колеса. И мы к этому готовы. Я вам скажу, что эту позицию поддержало и руководство государства – минимизировать возможность каких-либо коррупционных рисков, касающихся предоставления услуг МВД", – рассказал Клименко.

Глава МВД добавил, что проверку на благонадежность должен пройти и персонал сервисных центров. На работе останутся только работники, на которых не было жалоб.

В то же время Клименко добавил, что руководство МВД сделает все от него зависящее, чтобы до конца года эту проблему решить.

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