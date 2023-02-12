Игорь Кучер получил орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Он проявил личное мужество и отвагу в борьбе против российского агрессора.
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Защитник "Азовстали" вспомнил утро 24 февраля
По словам военного, утром 24 февраля он с коллегами получил команду – "первая боевая готовность". После этого все услышали первые взрывы и звук самолета. Тогда стало ясно, что это полномасштабное вторжение.
Когда шел из дома, то подумал, что, возможно, последний раз вижу своих деток – это ощущение не забудется никогда,
– вспомнил Игорь Кучер.
Пограничник самоотверженно принимал участие в отбитии атак оккупантов на подступах к металлургическому комбинату "Азовсталь". Позже он оказался во вражеском плену.
21 сентября 2022 года Игоря освободили из плена. Он сразу же поехал на присягу к своему сыну.
"Для сына это была настоящая неожиданность, а я хотел преподнести ему настоящий сюрприз и подарок", – рассказал полковник.
Игорь Кучер после плена поехал на присягу к сыну / Скриншот с видео
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Возвращение защитников "Азовстали"
Напомним, что 21 сентября состоялся наибольший обмен пленными между Украиной и Россией, в результате которого наше государство вернуло 215 героев, передав России 55 оккупантов и кума Путина Виктора Медведчука.
В частности, Украина вернула:
- 118 нацгвардейцев, 108 из которых – участники полка под командованием Дениса Прокопенко.
- 50 бойцов ВМС;
- 22 бойца других подразделений ВСУ;
- 9 работников Госпогранслужбы;
- 9 работников Нацполиции;
- 9 бойцов Теробороны;
- 1 сотрудника СБУ;
- 1 работника Госслужбы спецтранспорта;
- 1 сотрудник Государственной таможенной службы;
- 2 гражданских.
Среди тех, кого удалось вернуть, – 8 раненых во время российского теракта в Еленовке и 10 иностранцев.