На Донбассе погиб 33-летний военный Игорь Гавриляк

1 марта в районе Попасной погиб военный Игорь Гавриляк. Погибший служил в 72 Отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.

О потере на украинском фронте сообщил председатель Львовской Ога Максим Козицкий.

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Игорь Гавриляк стал 313-м военным из Львовской области, который погиб в войне на Донбассе. Всего с начала 2020-го Украина потеряла уже 16 своих Героев.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя! Вечная память!

Війна безжальна. Вона забирає найкращих синів та доньок України. Сьогодні Львівщина втратила свого захисника. В районі... Опубліковано Максимом Козицьким Неділя, 1 березня 2020 р.

Со списком всех погибших военных с начала 2020 года можно ознакомиться в нашем материале по ссылке.