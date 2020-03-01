На Донбассе погиб 33-летний военный Игорь Гавриляк
1 марта в районе Попасной погиб военный Игорь Гавриляк. Погибший служил в 72 Отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.
О потере на украинском фронте сообщил председатель Львовской Ога Максим Козицкий.
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Игорь Гавриляк стал 313-м военным из Львовской области, который погиб в войне на Донбассе. Всего с начала 2020-го Украина потеряла уже 16 своих Героев.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя! Вечная память!
Со списком всех погибших военных с начала 2020 года можно ознакомиться в нашем материале по ссылке.
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