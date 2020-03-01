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      На Донбассе погиб 33-летний военный Игорь Гавриляк

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      1 марта в районе Попасной погиб военный Игорь Гавриляк. Погибший служил в 72 Отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.

      О потере на украинском фронте сообщил председатель Львовской Ога Максим Козицкий.

      Помним: На Донбассе погиб военный Владимир Федченко: что о нем известно

      Игорь Гавриляк стал 313-м военным из Львовской области, который погиб в войне на Донбассе. Всего с начала 2020-го Украина потеряла уже 16 своих Героев.

      Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя! Вечная память!

      Війна безжальна. Вона забирає найкращих синів та доньок України. Сьогодні Львівщина втратила свого захисника. В районі...

      Опубліковано Максимом Козицьким  Неділя, 1 березня 2020 р.

       

      Со списком всех погибших военных с начала 2020 года можно ознакомиться в нашем материале по ссылке.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости Львова Потери Жертвы Война на Донбассе
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